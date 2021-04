Höchster Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Bramsche seit einem Jahr

17 Neuinfektionen wurden in Bramsche innerhalb von 24 Stunden registriert.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bramsche. In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Bramsche laut Statistik des Gesundheitsdienstes für Stadt und Landkreis Osnabrück insgesamt 17 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit einem Jahr.

Zuletzt hatte es einen so hohen Anstieg in Bramsche gegeben, als es einen großen Corona-Ausbruch im Alloheim gegeben hatte. 25 Bewohner der "Senioren-Residenz" an der Breuelstraße starben damals, nachdem ab Anfang April 2020 zahlr