Am Rathaus werden zum Corona-Gedenktag in Bramsche die Flaggen auf Halbmast gehisst.

Heiner Beinke

Bramsche. Am Sonntag, 18. April ist bundesweit ein Corona-Gedenktag geplant. In Bramsche werden dann nur die Flaggen vor dem Rathaus auf Halbmast gehisst. Die Stadt erklärt, warum in Bramsche größere Gedenkveranstaltungen erst später folgen sollen.

Für den 18. April 2021 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum gemeinsamen Gedenken an die an Corona Verstorbenen aufgerufen. „Selbstverständlich unterstützt die Stadt Bramsche das Vorhaben des Bundespräsidenten. Auch in B