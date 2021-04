In Lappenstuhl endet der Radweg entlang der Landesstraße 78 gegenüber vom Restaurant "Vicianum". Erst ab der Grenze zum Kreis Vechta geht der Radweg weiter.

Björn Dieckmann

Lappenstuhl. Wie fahrradfreundlich ist Bramsche? Was ist gut, was ist schlecht? Das haben wir unsere Leser gefragt und zahlreiche Zuschriften bekommen. Eine kam von Günter Ladda: Er bedauert, dass es von Lappenstuhl nach Vörden keinen durchgehenden Radweg gibt. Und damit steht er nicht allein.

Was Ladda konkret meint: Von Engter kommend, endet der Radweg entlang der L 78 in Höhe des Restaurants Vicianum in Lappenstuhl. Bis zur Kreisgrenze müssen Radfahrer die vielbefahrene Landesstraße nutzen oder Umwege fahren. Im Ortsrat Lappen