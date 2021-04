Dante startet mit neuen Ideen in der "Alten Post" in Bramsche

Zum Start in der "Alten Post" wünschten (von links) Christian Müller, Susanne Wedler und Heiner Pahlmann von der Stadt als Eigentümerin des Gebäudes dem neuen Pächter Dante Tota (rechts) mit Ralph Schulte (Zweiter von rechts) alles Gute.

Björn Dieckmann

Bramsche. Dante Tota ist neuer Pächter in der "Alten Post" in Bramsche. Mitten im Corona-Lockdown startet er jetzt mit Außer-Haus-Verkauf – doch es liegt auch schon jede Menge Arbeit hinter ihm an seinem neuen Standort.

"Im gegenseitigen Einvernehmen" hatten sich der vorherige Betreiber Michael Schneider und die Stadt Bramsche als Eigentümerin des altehrwürdigen Gebäudes getrennt. Anfang Februar hat Dante Tota die "Alte Post" übernommen und nach seine