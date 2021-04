Immer mehr Rehe in Bramscher Wäldern

Die Schäden an den Jungbäumen durch Rehwild präsentiert Bezirksförster Martin Meyer Lührmann.

Ilona Ebenthal

Bramsche. In den Wäldern in und um Bramsche werden immer mehr Rehe gesichtet. Warum eine angemessene Bejagung so wichtig ist, erklärt Bezirksförster Martin Meyer Lührmann.

Der Bramscher Gehn verändert sich gerade stark. Das sonst so dichte Waldgebiet weist inzwischen - dem Borkenkäfer und den trockenen Sommern geschuldet - größere Lücken auf. Die Wiederaufforstung als Mischwald ist überall in vollem Gang. Mit