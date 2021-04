Seit knapp zwei Wochen impfen auch die Hausärzte in der Region Bramsche, aber noch immer ist der Impfstoff in den Praxen knapp.

Patrick Pleul/dpa

Bramsche. Seit ein paar Tagen sind die Hausärzte in der Region mit in die Corona-Impfkampagne eingestiegen. Jetzt stehen die Telefone nicht still und der Bramscher Allgemeinmediziner Christian Franke ist sicher: "Den Löwenanteil der Arbeit leisten meine Mitarbeiterinnen."

Franke betreibt mit seinen Kollegen Ansgar Schwertmann und Philipp Kleinmüller sowie zwei angestellten Ärztinnen eine große Hausarztpraxis am Markt in Bramsche. Seit zehn Tagen impfen die Mediziner, was das Impfstoffangebot hergibt. "36 Spr