So sollen ab Montag die Abiturprüfungen in Bramsche laufen

Im neuen Oberstufenhaus finden die Abiprüfungen statt, die Barbara Bolz und Tobias Stich mit dem Team vorbereiten.

Heiner Beinke

Bramsche. Für die am Montag, 19. April, beginnenden Abiturprüfungen fühlt sich die Schulleitung des Greselius-Gymnasiums bestens gerüstet. Aber der Mehraufwand für eine Prüfung in Coronazeiten ist groß. So sollen die Prüfungen ablaufen.

"Inhaltlich bin ich ganz entspannt", sieht Schulleiterin Barbara Bolz den Jahrgang gut gerüstet für die Prüfungsaufgaben. Für die angehenden Prüflinge sei "nur ganz wenig ausgefallen", da sie nur selten im Szenario C komplett zu Hause waren