So schön ist für Bramscher Meyerhofschüler der Unterricht im Wald

Brauchen Pflanzen etwa eine Wärmflasche? Das nicht, aber Wärme schon, erklärt Bernd Heinz-Neugarth von der Station Haseniederung den Drittklässlern der Meyerhofschule.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche. Warum nicht den Unterricht einfach an die frische Luft verlegen? Diese in Corona-Zeiten naheliegende Idee wird zurzeit für die Drittklässler der Meyerhofschule in Bramsche wahr.

Die Schule nimmt an einem Projekt der Biologischen Station Haseniederung als Regionales Umweltbildungszentrum Osnabrücker Nordland in Kooperation mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) Osnabrück teil. "Die Schulfächer Mathe/Rechnen