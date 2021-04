Einfach dichtgemacht? Die Sperrung eines alten Steinbruchs im Gehn beschäftigt derzeit das Amtsgericht in Bersenbrück.

Markus Pöhlking

Bramsche . Auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs im Bramscher Gehn kommt es immer wieder zu Konflikten. Einer der Fälle beschäftigt derzeit das Amtsgericht Bersenbrück. Die zentrale Frage lautet: Darf die Eigentümerin die Fläche einfach abriegeln?

Der Gehn in Bramsche ist ein beliebtes Ausflugsziel. Mehrere Wanderwege ziehen sich durch das hügelige Waldgebiet. Sie führen weit weg von der Hektik des Alltags – und an manchen Stellen tief in die Geschichte der Erde. Speziell der westlic