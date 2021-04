Im September 2021 sind Kommunalwahl und Bundestagswahl. Dafür benötigt die Stadt Bramsche Helfer (Symbolbild).

Bramsche. Die Stadt Bramsche sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Kommunal- und Bundestagswahlen im September 2021.

Im Herbst wird gewählt: Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 12. September, und die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, statt – am selben Tag könnte es zudem eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Bramsche geben. Auch wenn die