Voll gesperrt wird am Freitag, 16. April, die Straße Auf dem Damm in Bramsche.

Heiner Beinke

Bramsche. Das wird eng für Autofahrer in Bramsche: Die Hauptverkehrsstraße Auf dem Damm wird ab Freitag, 16. April, 13 Uhr voll gesperrt. Da werden größere Umwege fällig.

Der Abschnitt zwischen dem Möbelhaus Hardeck und dem Brückenort ist die meistbefahrene Straße in Bramsche. Es wird eine weiträumige Umleitung in beide Richtungen über die Malgartener Straße bis zu den Kreisverkehren an der Nordtangente und