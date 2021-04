Übungen finden für die Freiwilligen Feuerwehren derzeit nicht mehr statt, dadurch geht Routine verloren. Unser Foto entstand bei einer großen Übung in Pente, als ein Busunglück simuliert wurde (Archivbild).

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Freiwilligen Feuerwehren warten weiterhin darauf, dass ihre Ehrenamtlichen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Einsatzbereitschaft leidet darunter noch nicht, betont der Bramscher Stadtbrandmeister Jörg Ludwigs – aber vieles andere.

Rund 80 Feuerwehrleute aus Bramsche, Epe, Sögeln und Rieste sind in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert worden. Sie trugen auch in diesem Einsatz eine Mund-Nasen-Bedeckung, "was natürlich alles an