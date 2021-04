So läuft die Schnelltest-Abgabe an Bramscher Schulen

Durchs Fenster werden die Schnelltests an Schüler oder deren Eltern ausgegeben.

Heiner Beinke

Bramsche. Ausschließlich mit der Ausgabe von Corona-Schnelltests hat am Montag auch an den Schulen in Bramsche der Unterricht nach den Osterferien wieder begonnen. Kritische Stimmen von Eltern gab es dabei offenbar nur vereinzelt.

Am Greselius-Gymnasium, der Hauptschule und der Grundschule Im Sande, die wir am Montag stichprobenartig ausgesucht haben, mussten die Abholer zwar zur Schule, aber nicht ins Gebäude kommen. Während bei Gymnasium und Hauptschule die Tests j