Mitglieder des “Runden Tisches Natur” sowie vom Vorstand “Alte Feuerwache” nahmen sich mit Schaufeln und vereinten Kräften der Gestaltung des Außengeländes am zukünftigen Dorftreff in Engter an.

Holger Schulze

Engter. Wie gelungen die Zusammenarbeit für die örtliche Gemeinschaft durch verschiedene ehrenamtliche Initiativen aussehen kann, war am Wochenende in Engter zu beobachten. Dort werden derzeit die Fortschritte bei der Fertigstellung des Dorftreffs in der ehemaligen Feuerwehrwache von fleißigen Händen engagiert vorangetrieben.

Ein Fokus dieser Bemühungen liegt aktuell auf der Gestaltung der Außenanlagen. Nachdem die Fertigstellung der Pflasterarbeiten für die Zuwegungen und Parkplätze durch ein Ausbildungsprojekt der Firma Dallmann erfolgt war, stand nun die