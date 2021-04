Das Varusschlacht-Museum entwickelt digitale Anwendung für den Außenraum.

Frauke Hein

Bramsche/Kalkriese. Der Museumspark in Kalkriese präsentiert sich für Besucher als weitgehend leere Fläche – denn die "Geschichte liegt im Boden". Um Besuchern aber zukünftig einen besseren Einblick in die Vergangenheit zu gewähren, entwickeln Museum und Park Kalkriese in einem groß angelegten Projekt digitale Entdeckertools.

Wie Museum und Park Kalkriese in einer Pressemitteilung schreiben, ist es Partner im großangelegten Verbundprojekt „museum4punkt0 – Digitale Strategien für das Museum der Zukunft“, einem Netzwerk von Kulturinstitutionen aus ganz Deutschland