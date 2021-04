Der 34-Jährige ohne festen Wohnsitz ist nun in Untersuchungshaft.

Silas Stein/dpa

Bramsche. Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr hat die Polizei einen 34-Jährigen dabei erwischt, wie er in einen Verbrauchermarkt in Bramsche eingebrochen ist. Zuvor hatte bereits viele weitere Einbrüche verübt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Durch die Alarmanlage des eines Discounters am Wiesenweg wurden die Bemten auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Bei dem Objekt handelte es sich um ein Zelt, welches zurzeit als Ersatzverkaufsmöglichkeit für einen Neubau fungiert.&nb