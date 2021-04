Mann in Hesepe schwer verletzt – Tatgeschehen bleibt vor Gericht unklar

Mit einem Freispruch endete ein Prozess gegen zwei Angeklagte, die einen Mann in Hesepe schwer verletzt haben sollen. Der genaue Hergang des Geschehens war nicht aufzuklären (Symbolbild).

Bramsche. Schlugen ein Vater und sein Sohn so lange auf einen Mann ein, bis der mit Atemstillstand am Boden liegen blieb? Oder war es ein einziger Schlag in Notwehr, der den Geschädigten unglücklich zu Boden gehen ließ? Diese Fragen hatte nun das Amtsgericht Bersenbrück zu klären.

Die wegen schwerer Körperverletzung angeklagten Männer betrieben zum Tatzeitpunkt in Hesepe einen Handel mit Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen für den Export. Am 27. März 2018 kam es nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zwischen den