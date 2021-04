So ist der Stand der Dinge bei Wohnbauvorhaben in Bramsche

Sichtbar voran kommt das Bauvorhaben am K+K-Parkplatz in der Innenstadt von Bramsche.

Björn Dieckmann

Bramsche. Es fehlt an Wohnungen in Bramsche. Aktuell wird an mehreren Stellen im Stadtgebiet an der Deckung des Bedarfs gearbeitet.

Björn Dieckmann In die Höhe "geschossen" ist bereits der Neubau an der Ecke Lutterdamm/Jahnstraße in der Gartenstadt. Konkret sind im Kernstadtgebiet von Bramsche drei größere Mehrfamilienhäuser