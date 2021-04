Vandalen haben offenbar die Stellwand mit der Roma-Flagge am Amal-Treff zerstört. Polizei und Vereinsmitglieder vermuten einen rassistischen Hintergrund

Amal e.V. Bramsche

Bramsche. Vandalen haben vor einigen Tagen die große Stellwand mit der Roma-Flagge am Treff der Amal-Flüchtlingshilfe an der Alten Engterstraße in Bramsche zerstört. Vorher war bereits ein Kasten mit Infomaterial über Roma in Europa in Flammen aufgegangen. Die Polizei spricht von einer politisch motivierten Tat.

Heike Harms, die Vorsitzende der Amal-Flüchtlingshilfe e.V., ist schockiert. "Als unsere Mitarbeiter am Donnerstag (1. April 2021) zum Treff kamen, lag das Schild in Teilen auf dem Boden. Es war offensichtlich an mehreren Stellen kaputtgetr