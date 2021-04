Damit mehr Kinder das Schwimmen lernen können, braucht es auch mehr Ausbilder. An diesem Punkt setzt die neue DLRG-Kampagne an (Symboldbild).

dpa/Stephanie Pilick

Bramsche. Die DLRG-Ortsgruppe Bramsche sorgt sich um die Schwimmausbildung von Kindern. Mit einer neuen Kampagne will sie dem entgegensteuern, das Motto: "Seepferdchen für alle".

"Statistiken besagen, dass immer weniger Kinder in Deutschland schwimmen können", heißt es in einer Pressemitteilung der DLRG. Nur noch jedes zweite Kind unter zehn Jahren lerne schwimmen, jede fünfte Grundschule in Deutschland habe keinen