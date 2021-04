Seit einer Woche sind die meisten Geschäfte in der Bramscher Innenstadt wieder geschlossen. Unser Foto entstand noch kurz davor: Freitags zur Wochenmakrtzeit war die Fußgängerzone recht belebt. So könnte es wieder werden, wenn Bramsche Modellkommune wird.

Heiner Beinke

Bramsche. Wird Bramsche zur Modellkommune für Öffnungen von Geschäften, Gastronomie und mehr mit Schnelltestkonzept? Eine Entscheidung darüber steht kurz bevor.

Worum geht es? Niedersachsen will in etwa 25 großen, mittleren und kleinen Kommunen, gekoppelt an Schnelltests, weitreichende Öffnungen ermöglichen. Geregelt ist das in der neuen Landesverordnung, die seit dem 29. März 2021 in Kraft is