Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Bramscher Hospizvereins betreuen nun auch schwerkranke Menschen in den Niels-Stensen-Kliniken (Symbolbild).

dpa/Felix Kästle

Bramsche. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins Bramsche werden künftig auch im schwerkranke Menschen im Krankenhaus kümmern. Das sieht eine neue Kooperationsvereinbarung mit den Niels-Stensen-Kliniken vor.

Seit 2009 begleitet der Hospizverein Bramsche Schwerkranke und sterbende Menschen in ihrem Zuhause oder in Pflegeeinrichtungen. „Für uns stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle“, unterstreicht Susanne Lange ein