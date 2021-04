Falscher Polizist in Bramsche kontrolliert angeblich Ausgangssperre

Die Polizei in Bramsche sucht nach einem Mann, der sich als Beamter ausgegeben hat und Geld wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen forderte (Symbolbild).

Gerd Schade

Bramsche. Die Polizei in Bramsche sucht nach einem Vorfall in der Gartenstadt nach einem Mann, der sich als Beamter ausgegeben hat und einen angeblichen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen ahnden wollte.

Der Mann habe sich einer Pressemitteilung zufolge an der Edamer Straße als Polizeibeamter ausgegeben. Ein Autofahrer wurde demnach am Mittwoch, 31. März 2021, von dem Mann gegen 5.50 Uhr in Höhe der Bushaltestelle durch Handzeichen zum Anha