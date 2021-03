In der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich auch an Ems und Hase eine Einigung und eine Vertragsübertragung ab.

dpa/Martin Schutt

Bramsche/Osnabrück. Die sogenannten Übertragungsverhandlungen des Pilotabschlusses in der Metall- und Elektroindustrie werden an Ems und Hase am 14. April geführt. Diesen Termin hat der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Osnabrück, Stephan Soldanski, bestätigt.

"Es ist grundsätzlich ein Tarifabschluss, der in die Corona-Zeit passt", sagt der Gewerkschafter mit Blick auf das Einigungsergebnis in Nordrhein-Westfalen. Möglicherweise wird die Vereinbarung demnächst im Zuge der Übertragungsverhandlunge