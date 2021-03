Rainer Höne übernimmt in Kürze Markant-Märkte in Engter und Rulle

Bünting-Gebietsleiter Andreas Wilken (r.) muss in Engter den Blumenstrauß zur Begrüßung von Rainer Höne (l.) und Marion Klein in Corona-Zeiten mit Maske und auf Distanz überreichen.

Marcus Alwes

Bramsche/Wallenhorst. Die Markant-Märkte in Engter und Rulle gehen in Kürze in die Verantwortung von Rainer Höne über. Die Bünting Unternehmensgruppe hat den neuen Betreiber jetzt offiziell vorgestellt.

"Die Verträge wurden aktuell unterzeichnet. Wir haben vorab vertrauensvolle, zukunftsorientierte Gespräche geführt", sagte Bünting-Vertriebsleiter Uwe Halfwassen anlässlich eines Ortstermins in Bramsche. Es sei somit gelungen, so Halfwassen