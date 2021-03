Corona-Schnelltests werden inzwischen auch in einer ganzen Reihe von Betrieben in der Region in und um Bramsche durchgeführt (Symbolfoto).

dpa/Kira Hofmann

Bramsche/Rieste. Eine ganze Reihe von Unternehmen in der Region bieten für ihre Arbeitnehmer inzwischen kostenlose Corona-Schnelltests an. "Das stößt bei unseren Beschäftigten auf eine immer stärkere Resonanz", stellt beispielsweise der Geschäftsführer der Amazonenwerke in Schleptrup, René Hüggelmeier, fest.

Zweimal pro Woche – dienstags und donnerstags – kommen beim Landmaschinenhersteller an der B218 und A1 zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Fachleute ins Haus, um die Schnelltests durchzuführen und umgehend auszuwerten. Niemand aus der Beleg