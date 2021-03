Wird Bramsche Modellkommune für Schnelltest-Shopping? Die Entscheidung wird in Kürze fallen.

Heiner Beinke

Bramsche. Geschäfte, Kino, Außengastronomie: Das alles und noch mehr dürfte unter Auflagen öffnen, wenn Bramsche als "Modellkommune" nach der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung ausgewählt wird. Was sind dafür die Voraussetzungen und wie ist der Stand der Dinge?

Niedersachsen will in etwa 25 großen, mittleren und kleinen Kommunen, gekoppelt an Schnelltests, weitreichende Öffnungen ermöglichen. Geregelt ist das in der neuen Landesverordnung, die seit dem 29. März 2021 in Kraft ist. Bramsches Bü