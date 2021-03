"Brötchenburschen" auch in Bramsche auf Wachstumskurs

Als "Brötchenbursche" ist Sergej Lorenz mit seinem Team in Bramsche unterwegs.

Holger Schulze

Bramsche. Bundesweit liefern "Brötchenburschen" die bestellten Brötchen frei Haus. Auch in Bramsche gibt es einen Ableger des Franchise-Unternehmens. Wie läuft das Geschäft?

Samstags oder am Sonntag nicht zum Bäcker rausmüssen und in der Schlange warten. Stattdessen einfach die Haustüre öffnen und die bestellten Brötchen reinholen, diesen Service nehmen inzwischen bis zu 160 Haushalte pro Wochenende in Bramsche