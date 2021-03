So schreibt Bramsche die Nachfolge von Baudirektor Greife aus

Die neue Leitung der Bauverwaltung im Bramscher Rathaus soll bis zum Sommer benannt werden.

Heiner Beinke

Bramsche. Die Suche nach einem Nachfolger für den zum Jahresende ausscheidenden Baudirektor Hartmut Greife hat gerade erst begonnen. Immerhin steht jetzt fest, wie die Stelle ausgeschrieben wird.

Der Stadtrat Bramsche hatte in seiner letzten Sitzung am 25. März 2021 in Kalkriese über einen Antrag der CDU zu entscheiden. Die forderte, die Stelle für einen Wahlbeamten auszuschreiben, der sich nach acht Jahren erneut dem Votum des Stad