Die Corona-Zahlen in Bramsche sind zuletzt wieder deutlich gestiegen.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt deutlich an – nicht nur im Landkreis insgesamt, sondern auch in Bramsche. 13 neue Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Unterdessen hat sich die Stadt als Modellkommune beworben, um – gebunden an Negativtestungen – Einzelhandel und Außengastronomie wieder öffnen zu können.

In den vergangenen sieben Tagen hatte der Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis insgesamt 44 neue Fälle registriert. Zuletzt gab es eine so hohe Zahl an Neuinfektionen Mitte Januar. Seit Beginn der Pandemie wurden in Bramsche