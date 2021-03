DRK-Schnelltestzentrum Bramsche ändert Öffnungszeiten in der Karwoche

Bei den Schnelltests werden Abstriche wahlweise aus der Nase oder dem Rachen entnommen (Symbolbild).

dpa/Marijan Murat

Bramsche. Das Corona-Schnelltestzentrum an der Maschstraße in Bramsche wird auch in der Karwoche öffnen - das allerdings mit einer Änderung.

Nach Angaben von Lars Kreie, dem Leiter der DRK-Kreisbereitschaft Osnabrück-Nord, werde das Testzentrum in der Turnhalle der Hauptschule/Realschule am Karfreitag, 2. April 2021, geschlossen bleiben. Der Termin falle aber nicht aus