Werden Wölfe bald auch in Bramsche noch öfter zu sehen sein?

Rund 400 Wölfe gibt es derzeit in Niedersachsen. In Bramsche sind sie noch nicht heimisch geworden. Der Canis lupus durchstreift die Gegend allerdings auf Nahrungs- oder Reviersuche.

dpa/Lino Mirgeler

Bramsche. Ein Wolf läuft mitten durch eine Innenstadt: So war es kürzlich in einem Video zu sehen. Ist Ähnliches auch in Bramsche denkbar? Experte Arndt Eggelmeyer aus Ueffeln sagt: "Ja" – obwohl sich hier bislang noch kein Wolf angesiedelt hat. Oder gerade deshalb.

Eggelmeyer ist ehrenamtlicher Wolfsberater im Landkreis Osnabrück. Und er erklärt: "In dem Video, das in Lohne aufgenommen wurde, ist ein junger Wolf zu sehen. Er ist vermutlich auf der Suche nach einem Revier. Und auf der Suche nach Nahrun