Start des Corona-Testzentrums bei Möbel Hardeck in Bramsche erst am Montag

Noch ist der Parkplatz nur als solcher genutzt. Ab Montag sollen hier 2000 Corona-Schnelltests pro Tag möglich sein.

Heiner Beinke

Bramsche. Geplant war die Eröffnung des neuen Corona-Schnelltestzentrums auf dem Gelände des Bramscher Möbelhauses Hardeck eigentlich schon für Mittwoch. Wegen organisatorischer Schwierigkeiten musste der Start nun aber auf Montag verschoben werden.

Der Aufbau des Drive-In-Testzentrums, das mithilfe eines externen Dienstleisters und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf dem Parkplatz vor dem Hardeck-Haus 3 an der Osnabrücker Straße eingerichtet wird, erfolgt nun am Freitag und Samst