Gastronomen in Bramsche bleibt nur noch Sarkasmus

Nur zum Fototermin hat es gereicht: Die geplanten Wohnmobildinner mussten aufgrund von Hygienebestimmungen kurzfristig abgesagt werden.

Heiner Beinke

Bramsche. Kein Ostergeschäft, keine Öffnungsperspektive und nicht einmal ein Wohnmobildinner: Für die Gastronomen in Bramsche ist die Lage in der Corona-Pandemie weiterhin ausssichtslos. Viele flüchten sich in Sarkasmus.

In der letzten Woche hatte es wenigstens einen Fototermin gegeben, um für bevorstehende Wohnmobildinner in Bramsche zu werben. Doch es blieb beim Fototermin, die Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, weil die Hygiene-Anforderungen nich