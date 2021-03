Morgendämmerung im Amateurfußball? Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch das Geschehen in der Kreisklasse.

imago images

Bramsche. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) will in dieser Woche erneut beraten, ob und wie eine Fortsetzung der Saison im Amateurbereich in Frage kommt. Kreisklassenteams aus der Region Bramsche sehen dieser Entscheidung mit gemischten Gefühlen entgegen.

Der NFV hatte sich bisher dafür ausgesprochen, die im Herbst gestartete Saison trotz der mittlerweile fast fünfmonatigen Unterbrechung noch zu Ende zu bringen, sobald die Infektionszahlen dies zulassen. Hierzu wurde erst kürzlich das spätes