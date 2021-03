Möbel Hardeck eröffnet Schnelltestzentrum in Bramsche

Auf dem Hardeck-Parkplatz an der Osnabrücker Straße wird am Mittwoch ein Schnelltestzentrum eingerichtet.

Heiner Beinke

Bramsche. Das Möbelhaus Hardeck richtet in Bramsche ein Drive-In-Schnelltestzentrum ein. Es soll schon am Mittwoch, 24. März 2021, seine Arbeit aufnehmen. Bürger aus Bramsche und Umgebung können sich hier einmal in der Woche kostenlos auf Covid 19 testen lassen.

Nach einer Pressemitteilung des Unternehmens werde das kontaktlose Testzentrum mithilfe eines externen Dienstleisters und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf dem Parkplatz vor dem Hardeck-Haus 3 an der Osnabrücker Straße eingerichtet.