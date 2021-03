So ist der Stand bei Impfungen in Bramscher Kitas und Grundschulen

Die erste Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca (hier ein Symbolbild aus Bremen) haben in Bramsche inzwischen die meisten Erzieherinnen erhalten.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bramsche. Während das Personal in den Kindertagesstätten in Bramsche die erste Impfung gegen Corona schon weitgehend hinter sich gebracht hat, warten Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen noch darauf. Immerhin haben sie nun viele feste Termine zugesagt bekommen.

Am 1. März waren bereits die Erzieherinnen und Erzieher der Kita St. Martinus mit der Impfung dran. "Wir sind da in den Genuss eines sehr frühen Impftermins gekommen", sagt Michael Lührmann, Leiter des Familienzentrums und stellve