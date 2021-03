Cornelia Glindkamp im Studio des NDR.

NDR

Bramsche. Die Bramscher Autorin Cornelia Glindkamp liest wieder Radioandachten. In diesem Jahr werden ihre Andachten in der Woche vom 6. bis 9. April auf NDR Radio Niedersachsen gesendet

Ihre Andachten sind auf NDR 1 – Radio Niedersachsen im Rahmen der Reihe „Zwischentöne“ zu hören. Sie laufen vormittags gegen 9. 50 Uhr am Dienstag, 6. und am Donnerstag, den 8. April, an den beiden anderen Tagen ist ihr langjähriger C