CDU-Antrag im Rat: Bau von Einfamilienhäusern in Bramsche ermöglichen

Rund ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl wird auch in Bramsche lebhaft über den Haus- und Wohnungsbau diskutiert (Symbolfoto).

Archiv dpa/Jens Büttner

Bramsche. Die CDU-Stadtratsfraktion will festschreiben, in allen zukünftigen Entwürfen von Bebauungsplänen in Bramsche kein generelles Verbot von Einfamilienhäusern vorzusehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Christdemokraten hervor.

Die Union habe "vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion und entsprechender Initiativen der Grünen" einen entsprechenden Antrag gestellt, teilt der Fraktionsvorsitzende Andreas Quebbemann mit. „Wir wollen damit ein klares Zeic