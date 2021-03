In der Gartenstadt ist viel Platz für Nachverdichtung.

Tobias Klostermann

Bramsche. Ein Neubau auf dem großen Gartengrundstück, Bauen in zweiter Reihe, Modernisierung und Erweiterung alter Häuser: Nachverdichtung ist ein zentrales Stichwort, wenn es um Wohnungsbau ohne weitere Zersiedelung der Landschaft geht. Eine Expertin hat jetzt an drei Beispielen nachgewiesen, dass es in Bramsche viel Potenzial dafür gibt.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat Rita Abel von der NWP-Planungsgesellschaft das Ergebnis ihrer Untersuchungen vorgestellt. Baudirektor Hartmut Greife betonte eingangs, dass es dabei nicht um konkrete Vorhaben geht. Das