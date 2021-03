So hat ein Bramscher eine junge Blaumeise gerettet

Die junge Blaumeise hatte sich am Auge eine Zecke eingefangen.

Heiko E.

Bramsche. Beim Beobachten seiner Vogelfutterstation im Garten entdeckte ein Bramscher, dass eine kleine Blaumeise in Not war.

Durch ein kleines Küchenfenster kann ein Anwohner am Bramscher Berg (Name der Redaktion bekannt) seit vielen Jahren interessante Beobachtungen machen und tolle Fotos schießen. An der sorgfältig gepflegten Futterstation der Familie treffen s