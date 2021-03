Prof. Dr. Stefanie Monecke, gebürtige Bramscherin, lebt und forscht in München.

Ilona Ebenthal

Bramsche. Die Auswirkungen der Mondphasen und die vom Aussterben bedrohten Feldhamster erforscht Prof. Dr. Stefanie Monecke. Die gebürtige Bramscherin erzählt, wie sie ihre Jugend erlebte und warum es Wissenschaftler schwer haben.

Stefanie Monecke wohnt in München, wo sie am Institut für medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München Medizinstudenten in den ersten Semestern lehrt. Die Kommunikation mit den Patienten werde den Studenten unter ande