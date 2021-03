Ein Mallorca-Urlaub scheint den Bramschern derzeit noch nicht so verlockend.

Clara Margais/dpa

Bramsche. Die Reisewarnung für Mallorca wurde aufgehoben. Möchten auch die Bramscher über Ostern auf die spanische Insel? Was sagen Bramscher Reisebüros?

Am Sonntag, 14. März wurde die Reisewarnung für Mallorca und für einige weitere Regionen aufgehoben. Somit ist eine Reise zu der spanischen Insel möglich, ohne anschließend einen Corona-Test machen oder in Quarantäne zu müssen. In den Medie