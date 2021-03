Lichtzeichen-Aktion in Bramsche zur Tag-und-Nacht-Gleiche

Im Obergeschoss des alten Spritzenhauses hat die Thomas-Stiftung das "Haus der Naturkultur" eingerichtet (Archivbild).

Heiner Beinke

Bramsche. Die dunkle Jahreszeit endet. Das Haus der Naturkultur in Bramsche nimmt dies zum Anlass für eine weitere Lichtzeichen-Aktion.

Tag und Nacht werden am 20. März 2021 wieder gleich lang sein, jeweils 12 Stunden. Am Nordpol gehe zu diesem Zeitpunkt die Sonne nach einem halben Jahr Winter das erste Mal wieder auf, und am Südpol beginne gleichzeitig der Winter mit einem