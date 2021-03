Polizei Bramsche stellt Diebesgut in großer Menge sicher

Auf frischer Tat gefasst hat die Polizei in Bramsche einen Einbrecher. Anschließend stellten die Beamten Diebesgut in großer Menge sicher (Symbolbild).

Gerd Schade

Bramsche. Die Polizei in Bramsche hat das Diebesgut aus zahlreichen Einbrüchen sichergestellt. Nun werden die Eigentümer sichergestellter Gegenstände gesucht.

In der Nacht zum 4. Februar 2021 ist ein 40-Jähriger von der Polizei auf frischer Tat gefasst worden beim Einbruch in das Außenlager des Baumarktes in der Straße Meyers Tannen. Die Ermittler hatten laut einer Pressemitteilung zu diesem Zeit