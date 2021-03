Aktionswochen gegen Rassismus in Bramsche gestartet

Einen Aufkleber, der auf Rassismus im Alltag aufmerksam macht, haben Heiner Pahlmann und Filiz Polat (hinten von links) sowie Sören Schwarze von der Stadtjugendpflege und Stefanie Uhlenkamp (vorne von links) am Rathaus auf dem Boden angebracht.

Björn Dieckmann

Bramsche. In Bramsche finden in nächster Zeit verschiedene Aktionen im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" statt. Warum dabei auch über das viel diskutierte "Zigeunerschnitzel" ein Thema sein sollte, erklärt die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat. Sie hat zusammen mit Bürgermeister Heiner Pahlmann die Schirmherrschaft für die Veranstaltungen in der Tuchmacherstadt übernommen.

Polat ist Beauftragte ihrer Grünen-Bundestagsfraktion für das Engagement gegen Antiziganismus: Die Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung von vermeintlichen "Zigeunern", womit insbesondere die Völker der Sinti und Roma gemein