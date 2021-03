Nur einspurig befahrbar ist derzeit die B 68 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen Gartenstadt und Penterknapp in Bramsche.

Björn Dieckmann

Bramsche. Nur einspurig befahrbar ist derzeit ein Abschnitt der Bundesstraße 68 in Bramsche. Und auch im Ortsteil Malgarten gibt es Bauarbeiten – dort auch noch für längere Zeit.

An der B 68 sind seit einer Woche die Auffahrten Bramscher Berg an der Goethestraße und Gartenstadt an der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Außerdem steht in dem Bereich zwischen dem Abzweig von der B 68 auf die B 218