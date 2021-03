So läuft der neue Alltag in Bramscher Schulen

Viele Schüler dürfen auch in Bramsche wieder zurück in ihre Klassenzimmer.

Matthias Balk/dpa

Bramsche. Seit Montag 15, März dürfen wieder einige Jahrgänge mehr im Szenario B in die Schulen. Was bedeutet das für die Schulen in Bramsche?

Wie verlief der erste Tag?Der Schulleiter der Realschule Bramsche, Martin Köchert, betont: „Ein ständiger Wechsel zwischen den Szenarien kann nicht Sinn der Sache sein. Wir hoffen darauf, langfristig im Präsenzunterricht bleiben zu können."