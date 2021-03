Die Impfungen für Kita-Beschäftige nehmen auch in Bramsche an Fahrt auf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita in Lappenstuhl haben die erste Impfung bereits alle erhalten.

Marcus Alwes

Bramsche. Ende Februar sind die Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorgerückt. Eine Umfrage an Kindertagesstätten in Bramsche zeigt, dass nun drei Wochen später schon viele Kita-Beschäftigte immunisiert sind.

An diesem Freitag hat die zweite Gruppe der Erzieherinnen und Erzieher an der Awo-Kindertagesstätte in Lappenstuhl eine Impfung gegen Corona erhalten. "Die erste Gruppe war schon am Dienstag dran. Damit sind wir mit der ersten Impfung hier