So helfen Freiwillige in Bramsche bei der Krötenwanderung

Auch in diesem Frühjahr besteht für viele Frösche, Kröten und Mulchen Lebensgefahr. Amphibienschutzzäune sollen die Tieren am Überqueren der Straßen hindern.

Alicia Schmudde

Bramsche. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Frösche, Kröten und Molche auf dem Weg zu ihren Laichgewässern. Um die Tiere zu schützen, wurden Amphibienzäune in Bramsche Am Renzenbrink sowie am Fürstenauer Damm in Achmer aufgestellt. Doch wer kümmert sich eigentlich um die Tiere?

Jeden Morgen heißt es für ein paar Freiwillige: Kröten, Frösche und Mulche einsammeln, zählen und über die Straße bringen. Am Freitag waren Judith Perez und Birgit Lamping von der Biologischen Station Haseniederung zusammen unterwegs, um 14